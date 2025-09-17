Чиновницам воронежского министерства ЖКХ продлили домашний арест до конца года

Центральный райсуд Воронежа на три месяца продлил домашний арест заместительницам министра ЖКХ Воронежской области Елене Евсюковой и Наталии Толчеевой. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, мера пресечения будет действовать до 27 декабря.

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Заместители министра ЖКХ Воронежской области Наталия Толчеева и Елена Евсюкова во время заседания по избранию меры пресечения

Сотрудники полиции задержали Елену Евсюкову и Наталию Толчееву в конце января этого года по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия их заключили под домашний арест. Позже в их отношении возбудили дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Обе статьи предусматривают наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. В конце лета чиновницы были выведены из состава фигурантов уголовного дела о мошенничестве.

Претензии силовиков к госпожам Евсюковой и Толчеевой касаются обстоятельств исполнения госконтракта на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымским ООО «Альфа». Компания исполнила его за 9,4 млн руб. На основе собранных данных были установлены нормативы и тарифы для утилизации мусора, которые позже суд отменил по иску регоператора.

При избрании меры пресечения чиновницам следствие объясняло, что еще до заключения контракта они якобы дали подчиненным указание вне зависимости от итогов исследования уменьшить показатели объемов мусора. По версии следствия, этот факт говорит о том, что в действительности выделенные на исследование 9,4 млн руб. были похищены. Злоупотребление полномочиями, по версии следствия, выразилось в том, что чиновницы приняли работы без проведения экспертиз, а также сфальсифицировали полученные результаты нормативов накопления твердых коммунальных отходов до устраивающих их показателей.

Сергей Толмачев