WSJ: Трамп из трех вариантов санкций против России выбрал средний по жесткости

Президент США Дональд Трамп из трех вариантов санкций против России выбрал средний по жесткости. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Пакет санкций, который предпочел президент США, направлен на энергетическую отрасль России. Самый «жесткий» вариант предполагал введение ограничений в отношении российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Наиболее «мягкий» пакет мер включал лишь «ограниченные санкции».

Дональд Трамп дал ясно понять, что настало время положить конец российско-украинскому конфликту, сказал WSJ высокопоставленный представитель Белого дома. Он отметил, что президент США продолжит искать пути мирного разрешения кризиса.

22 октября Минфин США ввел новые санкции против России, ограничения коснулись нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Меры предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес. По информации источников агентства Reuters, после этого государственные компании Китая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil приостановили закупки нефти из России. Собеседники агентства также сообщили, что государственные НПЗ Индии начали пересматривать контракты по поставкам нефти из РФ. Источники Bloomberg заявили, что теперь Индия может полностью отказаться от закупок российского сырья.