FT: новые санкции США против России могут навредить им самим

Введение новых санкций США против российских нефтяных компаний может обернуться негативными последствиями для самого Вашингтона. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов и представителей инвестиционных компаний.

В ночь на 23 октября Минфин США включил в санкционный список дочерние структуры «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Президент США Дональд Трамп заявил, что для введения этих ограничений «наступило подходящее время». В то же время, по словам управляющего партнера инвесткомпании TWG Global Амоса Хохштейна, рост цен на нефть способен полностью компенсировать России экономические потери от санкций. «Если цена на нефть значительно вырастет, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники»,— пояснил господин Хохштейн. По его словам, администрации США придется сдерживать рост стоимости топлива, что важно для поддержания антиинфляционной политики Дональда Трампа.

Нефтяной эксперт Скотт Шеффилд добавил, что Вашингтон намеренно ограничился санкциями и отказался от поставок ракет Tomahawk, чтобы избежать более серьезной эскалации российско-украинского конфликта. Выбранный путь менее рискованный, но не освобождает США от негативных экономических последствий при значительном росте цен на энергоносители, убежден господин Шеффилд.

Накануне страны Евросоюза утвердили 19-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись российских финансовых организаций, нефтяных компаний, криптовалюты, платежной системы «Мир», а также дипломатов и туристических услуг.

