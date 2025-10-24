Российские операторы связи смогут блокировать сим-карты с ноября

С ноября операторы связи в России смогут блокировать сим-карты, если на одного человека оформлено более 20 номеров. Об этом сообщило «РИА Новости».

Такие нормы содержатся в законодательных поправках, которые были приняты в прошлом году. Согласно им, операторы должны проверить информацию обо всех абонентах, заключивших договоры до 1 апреля этого года, в том числе и количество зарегистрированных на них номеров.

Действующие правила устанавливают ограничение в 20 активных сим-карт на одно физическое лицо. До 1 ноября абоненты должны расторгнуть лишние договоры на оказание услуг связи. В противном случае оператор будет обязан приостановить обслуживание номеров, которые превышают установленный лимит.

С 1 апреля действует ограничение на количество сим-карт, которые может оформить на себя один человек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на начало 2025 года около 25 тыс. россиян владели более чем 20 активными номерами.