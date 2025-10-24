Около 1,5 тыс. человек в Новошахтинске остались без электричества после налета БПЛА

Из-за пожара после ночного налета беспилотников на Ростовскую область примерно 1,5 тыс. человек остались без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Без электричества в Новошахтинске остались многоквартирные дома, детский сад и техникум, написал губернатор. Он отметил, что ночью аварийные службы провели переподключение на резервные линии, благодаря чему свет появился у части потребителей. Специалисты займутся восстановлением энергоснабжения у оставшихся 1,5 тыс. человек в светлое время суток.

Помимо Новошахтинска, за ночь силы и средства ПВО в регионе отразили налет БПЛА в Таганроге, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах, сообщил Юрий Слюсарь. Он отметил, что в результате произошло несколько возгораний, которые дежурно-спасательные подразделения смогли оперативно потушить . Никто из людей не пострадал.