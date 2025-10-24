Прокуратура следит за правами пострадавших от атаки БПЛА в Новошахтинске
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав жителей Новошахтинска, оставшихся без электроснабжения после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.
Фото: сергей иванов
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в городе из-за пожара, возникшего после падения обломков беспилотников, без электричества остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. В целом электричество отсутствует у 1,5 тыс. человек.