Прокуратура следит за правами пострадавших от атаки БПЛА в Новошахтинске

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав жителей Новошахтинска, оставшихся без электроснабжения после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Фото: сергей иванов

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в городе из-за пожара, возникшего после падения обломков беспилотников, без электричества остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. В целом электричество отсутствует у 1,5 тыс. человек.

Наталья Белоштейн

