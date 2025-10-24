Китай запустил на орбиту спутник для испытаний новых технологий связи

В Китае состоялся очередной запуск спутника, ракета-носитель «Чанчжэн-5» (Long March 5) успешно вывела на заданную орбиту аппарат, предназначенный для испытания новых коммуникационных технологий. Об этом в пятницу сообщает агентство «Синьхуа».

Запуск был произведен в четверг в 22:30 по пекинскому времени (17:00 мск) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Он стал уже 602-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Спутник, маркировка которого не раскрывается, планируется преимущественно использовать для валидационных испытаний технологий многополосной и высокоскоростной связи.

Эрнест Филипповский