Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ремонт автодороги от КАД до Нового Девяткино планируют завершить до 30 ноября

Во Всеволожском районе Ленинградской области на завершающей стадии находится ремонт участка автодороги от КАД до Нового Девяткино. В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти показали ход работ.

Предыдущая фотография

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Фото: Дорожный комитет Ленобласти

На отрезке дороги протяженностью 3,5 км, включая Центральную улицу, подрядчик уже уложил два слоя нового асфальта. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уточняется в сообщении.

В настоящий момент на объекте ведется работа по обновлению остановок. Также прочищаются кюветы и ремонтируются тротуары.

Полностью завершить все работы планируется к 30 ноября, но подрядчик намерен сдать объект раньше срока.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что срок ремонта съезда развязки КАД и Кронштадтского шоссе продлили до 26 октября.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все