Ремонт автодороги от КАД до Нового Девяткино планируют завершить до 30 ноября

Во Всеволожском районе Ленинградской области на завершающей стадии находится ремонт участка автодороги от КАД до Нового Девяткино. В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти показали ход работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Дорожный комитет Ленобласти Фото: Дорожный комитет Ленобласти Фото: Дорожный комитет Ленобласти Следующая фотография 1 / 3 Фото: Дорожный комитет Ленобласти Фото: Дорожный комитет Ленобласти Фото: Дорожный комитет Ленобласти

На отрезке дороги протяженностью 3,5 км, включая Центральную улицу, подрядчик уже уложил два слоя нового асфальта. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уточняется в сообщении.

В настоящий момент на объекте ведется работа по обновлению остановок. Также прочищаются кюветы и ремонтируются тротуары.

Полностью завершить все работы планируется к 30 ноября, но подрядчик намерен сдать объект раньше срока.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что срок ремонта съезда развязки КАД и Кронштадтского шоссе продлили до 26 октября.

Андрей Цедрик