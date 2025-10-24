Ремонт автодороги от КАД до Нового Девяткино планируют завершить до 30 ноября
Во Всеволожском районе Ленинградской области на завершающей стадии находится ремонт участка автодороги от КАД до Нового Девяткино. В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти показали ход работ.
На отрезке дороги протяженностью 3,5 км, включая Центральную улицу, подрядчик уже уложил два слоя нового асфальта. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уточняется в сообщении.
В настоящий момент на объекте ведется работа по обновлению остановок. Также прочищаются кюветы и ремонтируются тротуары.
Полностью завершить все работы планируется к 30 ноября, но подрядчик намерен сдать объект раньше срока.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что срок ремонта съезда развязки КАД и Кронштадтского шоссе продлили до 26 октября.