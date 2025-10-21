Срок ремонта съезда развязки КАД и Кронштадтского шоссе продлили до 26 октября

Открытие движения на съезде С10 с КАД (выезд из Кронштадта в сторону Горской) перенесли с 8:00 22 октября на то же время 26 октября. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

Работы по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе (126+500 км) продлятся на четыре дня дольше по техническим причинам, говорится в пресс-релизе. Объезд участка осуществляется через съезды С4, С1 и С3.

Ранее Ъ-СПб писал, что проезд по Малоохтинскому проспекту временно ограничили до середины ноября.

Артемий Чулков