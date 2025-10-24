Дело по взрыву в Копейске передано в центральный аппарат СКР

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту инцидента на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства. Как сообщает пресс-служба СКР, к расследованию будут привлечены «опытные следователи, криминалисты и эксперты».

Ранее дело, возбужденное по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 217 УК) находилось в производстве регионального управления Следственного комитета России по Челябинской области.

Инцидент в Копейске произошел в вечернее время 22 октября 2025 года на территории одного из промышленных предприятий. В результате взрыва, по предварительным данным «из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе», погибло 12 человек, еще 19 пострадали, местонахождение 10 сотрудников уточняется.

24 октября был объявлен траурным днем в Челябинской области. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендуется отменить развлекательные программы и мероприятия.

Влад Никифоров