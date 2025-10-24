Вучич: Путин и Трамп стремятся к созданию новой мировой архитектуры

Президент Сербии Александр Вучич считает, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп стремятся к созданию «иную карту мира» и не испытывают особой привязанности к Евросоюзу. По словам господина Вучича, ЕС будет препятствовать их возможной встрече.

Он добавил, что интересы Владимира Путина и Дональда Трампа не ограничиваются только ситуацией в Украине. «В любом случае они строят свое. Ведется разговор и об Арктике, и о взаимосвязи через Берингов пролив, и о разделении редких металлов, сырья, нефти, газа и всего остального в будущем»,— сказал Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии (цитата по ТАСС).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Господин Трамп уточнил, что на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». Однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, американский президент надеется, что встреча все же состоится в будущем.