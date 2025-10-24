Суд вернул Блиновской компанию «Сады Адыгеи» стоимостью 21 млн рублей

Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего блогера Елены Блиновской Марии Ознобихиной восстановил право собственности госпожи Блиновской на 100% долей ООО «Сады Адыгеи» стоимостью более 21 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

По информации агентства, суд признал недействительными действия по уменьшению доли Натальи Блиновской (жены брата Елены Блиновской) в этой компании со 100% до 50% посредством увеличения уставного капитала ООО «Сады Адыгеи» и по введению в состав участников Людмилы Цулаевой с размером доли 50%. Суд также признал недействительной сделкой действия Натальи Блиновской по выходу из состава участников «Сады Адыгеи».

В сентябре Арбитражный суд Москвы арестовал имущество компаний «Аквакультура», «Сады Адыгеи» и «Перспектива». Правоохранительные органы подозревали, что все они входили в схему дробления бизнеса Елены Блиновской. Суд также арестовал недвижимость Блиновской, которую она оформила на отца, мать и брата.