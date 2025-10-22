Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Московский суд арестовал недвижимость Блиновской, переданную ее родственникам

Арбитражный суд Москвы принял решение об аресте недвижимости блогера Елены Блиновской, которую она оформила на своих родственников: отца, мать и брата. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Елена Блиновская в зале суда

Елена Блиновская в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Елена Блиновская в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Финансовый управляющий блогера Мария Ознобихина требует вернуть недвижимость в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Соответствующие ходатайства госпожа Ознобихина подала на днях. В апреле финансовый управляющий направила заявления, в которых оспаривает несколько десятков сделок, проведенных Еленой Блиновской.

Обеспечительные меры мотивированы необходимостью предупреждения ущерба кредиторам и самому должнику в случае, если заинтересованные лица попытаются продать или вывести его имущество. Суд согласился с доводами и удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, блогер отмыла 716,6 млн руб., а также уклонилась от уплаты налогов на сумму 906,6 млн руб. Савеловский районный суд Москвы в марте приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы, штрафу в 1 млн руб. и конфискации имущества. Накануне суд сократил срок лишения свободы для блогера на полгода.

Новости компаний Все