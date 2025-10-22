Московский суд арестовал недвижимость Блиновской, переданную ее родственникам

Арбитражный суд Москвы принял решение об аресте недвижимости блогера Елены Блиновской, которую она оформила на своих родственников: отца, мать и брата. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Елена Блиновская в зале суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Елена Блиновская в зале суда

Финансовый управляющий блогера Мария Ознобихина требует вернуть недвижимость в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Соответствующие ходатайства госпожа Ознобихина подала на днях. В апреле финансовый управляющий направила заявления, в которых оспаривает несколько десятков сделок, проведенных Еленой Блиновской.

Обеспечительные меры мотивированы необходимостью предупреждения ущерба кредиторам и самому должнику в случае, если заинтересованные лица попытаются продать или вывести его имущество. Суд согласился с доводами и удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, блогер отмыла 716,6 млн руб., а также уклонилась от уплаты налогов на сумму 906,6 млн руб. Савеловский районный суд Москвы в марте приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы, штрафу в 1 млн руб. и конфискации имущества. Накануне суд сократил срок лишения свободы для блогера на полгода.