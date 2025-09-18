Суд арестовал активы трех компаний Елены Блиновской

Арбитражный суд Москвы арестовал движимое и недвижимое имущество компаний «Аквакультура», «Сады Адыгеи» и «Перспектива». По версии правоохранительных органов, все они входили в схему дробления бизнеса блогера Елены Блиновской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Об аресте имущества компаний пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Как уточняет агентство, обеспечительные меры приняты по заявлению финансовой управляющей Елены Блиновской Марии Ознобихиной в деле о банкротстве.

Больше всего имущества арестовано у ООО «Аквакультура», которая зарегистрирована в Вологодской области и была создана для разведения рыбы. Арест наложен на четыре здания, десять земельных участков, два трактора «Беларус», автомобили Lada Largus и УАЗ, снегоходы Yamaha и «Буран», 11 моторных лодок и «водные транспортные средства, не имеющие двигателей».

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Блогера обвинили в неуплате налогов на 906,6 млн руб., неправомерном обороте средств и отмывании денег на 716,7 млн руб. В ноябре 2024 года госпожу Блиновскую признали банкротом. С января 2024-го Елена Блиновская находится в СИЗО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Королева марафонов не закончит нищетой».