Продажу вейпов почти на пять лет планируют запретить в Нижегородской области

Заксобрание Нижегородской области подготовило проект постановления о запрете продажи вейпов в регионе. Документ собираются внести на рассмотрение в Госдуму. Эксперимент предлагается провести с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года. Цель запрета — снизить масштабы потребления табачной и никотинсодержащей продукции в области.

В августе с этим предложением губернатор региона Глеб Никитин обращался к президенту Владимиру Путину. Господин Путин идею поддержал. Нижегородская область должна стать первым российским регионом, полностью запретившим устройства для курения жидкостей с содержанием никотина. Сейчас такую борьбу ведут а Вологодской области: как недавно отчитывался местный губернатор Георгий Филимонов, с начала действия ограничительных мер в регионе закрыли половину точек по продаже вейпов.