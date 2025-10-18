Филимонов отчитался о закрытии большинства алкомаркетов в Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что с начала «системной работы по ограничению торговли алкоголем» больше половины алкомаркетов в регионе или закрылись, или больше не специализируются на продаже спиртного. Количество таких магазинов упало с 610 до 217, следует из заявления чиновника.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В Вологде из 118 точек закрылось 94; в Череповце из 265 алкомаркетов прекратили реализацию алкоголя или сменили название и ассортимент 201 магазин. За октябрь закрылись... 17 алкомаркетов»,— написал господин Филимонов в своем Telegram-канале.

Кроме того, в регионе активно борются и с вейп-продукцией, отметил губернатор. «На старте инициативы, 9 июня, работало 316 торговых точек, из них 158 уже прекратили свою деятельность. За октябрь закрылись 6 магазинов по продаже вейпов»,— заявил он.

С 1 марта в Вологодской области ужесточили требования к продаже алкоголя: по будням купить спиртное можно только с 12:00 до 14:00. В начале октября губернатор анонсировал новые ограничения на продажу алкогольных напитков в регионе. С 1 марта в регионе запретят продавать спиртное «на площади менее 200 кв. м», расставлять алкоголь в прикассовой зоне, а также продавать его в торговых точках и объектах общепита на цокольных этажах.

