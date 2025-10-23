Восемь человек пострадали из-за ударов беспилотников по Белгородской области

Еще восемь мирных жителей пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Количество пострадавших в результате удара БПЛА по остановочному комплексу в Белгороде возросло до девяти, сообщил губернатор. Среди пострадавших — 23-летняя девушка, у которой диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения живота, рук и ног. Другая потерпевшая — 17-летняя девушка с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги.

При ударе БПЛА по административному зданию в Белгороде пострадал мужчина: врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и грудной клетки. Он продолжил лечение амбулаторно, сообщил господин Гладков. В поселке Майский ранен 12-летний мальчик, который получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча.

В Белгородском районе пострадали два мирных жителя, в селе Ясные Зори после удара беспилотника по легковой машине был ранен мужчина. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и баротравмой.

В селе Гора-Подол мужчина получил минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение живота, в селе Замостье от удара дрона женщина получила баротравму. В Грайвороновском округе пострадали два мирных жителя.

Сегодня днем Вячеслав Гладков сообщил, что в результате массированных ударов беспилотников ВСУ по Белгороду и Белгородскому району ранены 12 мирных жителей.