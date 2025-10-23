Более десяти человек пострадали при ударе БПЛА в Белгородской области

Белгород и Белгородский район подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранены 12 мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Один из ударов пришелся по коммерческому объекту в селе Стрелецкое Белгородского района. Пострадали шесть человек. У четверых мужчин — осколочные ранения рук и ног, у одной женщины — осколочное ранение руки, у второй — осколочное ранение живота и ног. Их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

У коммерческого объекта, попавшего под удар БПЛА в Стрелецком, повреждены остекление, фасад и оборудование. Также повреждения получили три легковых автомобиля. При еще одном ударе загорелся частный дом, пожар уже потушен. В другом коммерческом объекте населенного пункта повреждены фасад и четыре легковых авто. В поселке Октябрьский при ударе беспилотника по коммерческой постройке выбиты стекла, посечены кровля и фасад.

В Белгороде дрон ударил по остановочному комплексу. Ранены шестеро, включая несовершеннолетнего. Пять женщин с осколочными ранениями головы и ног проходят обследование в городской больнице № 2 Белгорода, 17-летнего подростка с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в детскую областную клиническую больницу. В городе также повреждены легковая машина, коммерческий объект, остекление соцобъекта и административного здания.

В период с 12:00 до 16:00 мск, по данным Минобороны, в небе над Белгородской областью были сбиты 14 беспилотников.