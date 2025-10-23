В Петербурге предложили запретить кормить птиц рядом с историческими памятниками

На рабочем совещании в петербургском парламенте законодатели решили, что необходимо разработать ограничения на кормление птиц рядом со скульптурами и архитектурными памятниками Санкт-Петербурга. Об этом 23 октября сообщил в личном Telegram-канале председатель комитета ЗакСа по городскому хозяйству, депутат от «Единой России» Александр Ходосок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Обсуждение инициировал директор Государственного музея городской скульптуры Владимир Тимофеев. Учреждение представило доклад о том, как наследие города страдает от следов жизнедеятельности птиц. Ущерб наносится не только внешнему виду: едкие вещества в составе птичьего помета разъедают даже такие прочные материалы, как камень и металлические сплавы.

Из-за птиц городу приходится выделять дополнительные бюджетные средства для очистки от загрязнений. При этом люди, которые подкармливают пернатых рядом с памятниками, сами того не подозревая, усугубляют проблему, заявили представители музея.

В качестве одного из решений проблемы на совещании предложили установить вокруг городских скульптур и памятников архитектуры определенный радиус, в границах которого кормить птиц будет запрещено. При этом возможна организация специальных зон, где кормление будет разрешено и рекомендовано.

В дальнейшем депутаты планируют разработать конкретные предложения по внесению поправок в городское законодательство. Главным принципом станет сбалансированность изменений: «птицы должны остаться сытыми, и памятники чистыми»,— подчеркнул господин Ходосок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что попытка отговорить женщину от кормления голубей хлебом, которая дошла до потасовки, стоила коренной жительнице Петербурга 200 часов обязательных работ.

Артемий Чулков