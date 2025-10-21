Драка из-за хлеба довела коренную петербурженку до 200 часов обязательных работ

Попытка отговорить женщину от кормления голубей хлебом, которая дошла до потасовки, стоила коренной жительнице Санкт-Петербурга 200 часов обязательных работ. Она также должна будет выплатить пострадавшей 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале поделилась, как разрешился конфликт из-за кормления голубей. Пострадавшая Елена, не смотря на недовольство жителей, рассыпала хлеб и перловку. Это привело к грязи, появлялись трупу голубей.

Во время кормления птиц 5 февраля 2025 года семейная пара Игоря и Татьяны следовала мимо Елены, но не смогла остаться в стороне. Они решили объяснить женщине ценность хлеба, будучи коренными петербуржцами. Во время обсуждения муж велел жене напасть на Елену, что она и сделала, пострадавшая при этом отбивалась ридикюлем.

Суд признал Татьяну виновной в побоях из хулиганских побуждений (ст.116 УК РФ). Ей назначили 200 часов обязательных работ в качестве наказания, а также обязали выплатить пострадавшей 50 тыс. рублей.

Татьяна Титаева