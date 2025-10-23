РКН заблокировал на 30% больше VPN-сервисов, чем в прошлом году

Роскомнадзор (РКН) препятствует работе 258 VPN-сервисов. Количество заблокированных инструментов для обхода блокировок в 2025 году выросло на 31%. Об этом сообщили в Главном радиочастотном центре, который находится в ведении РКН

Также в РКН заявили, что в борьбе за «безопасность и целостность» Рунета в этом году в России заблокировали 252 анонимных почтовых сервиса (их количество за год выросло на 20%), 410 центров распространения вредоносного ПО (+223%), 173 приложения (+28%), больше 1,2 млн информационных ресурсов (+50%) и более чем 119 тыс. фишинговых сайтов (+441%).

Данные привел руководитель лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Владислав Смирнов. Они были представлены на форуме «Спектр-2025» в Сочи.

Рост блокировок в этом году — это реакция на увеличение всех видов угроз и атак, считают в российской компании «Информзащита». Руководитель практики защиты репутации адвокатского бюро «А-ПРО» Анастасия Абысова полагает, что эта динамика отражает постепенное переформатирование российского интернет-пространства в сторону закрытой и управляемой экосистемы.

