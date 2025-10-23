Дрозденко призвал принять меры против арендатора горящей свалки

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил официальные обращения в прокуратуру, полицию и СКР с призывом принять меры в отношении компании «Монита», арендующей полигон отходов «Вырица», на котором зафиксировали возгорание. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возгорание на свалке «Вырица»

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко Возгорание на свалке «Вырица»

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

Официально свалка считается закрытой, однако компания продолжает использовать ее с нарушением действующего законодательства, что создает риск для здоровья жителей и состояния окружающей среды. Возгорание, которое было обнаружено на полигоне, угрожает близлежащим жилым и лесным моссивам, подчеркнул господин Дрозденко.

В предыдущие годы неоднократно появлялась информация о пожарах на полигоне. Так, в апреле 2023 года площадь горения достигала 2 тыс. кв. м, сообщал областной комитет по правпорядку.

Тогда же против ООО «Монита» было возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). В 2024 году суд взыскал с компании 166 млн рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургского бизнесмена задержали из-за свалки возле «Невского пятачка».

Артемий Чулков