Белый дом: Трамп хочет от России действий, не только слов о мире на Украине

Президент США Дональд Трамп хотел бы увидеть действия со стороны России, которые приблизили бы разрешение конфликта на Украине, ему недостаточно словесных заверений. Так пресс-секретарь США Кэролайн Левитт прокомментировала решение господина Трампа об отмене саммита с российским президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт

«Президент хочет видеть действия, не просто разговоры»,— сказала госпожа Левитт в ответ на вопрос о причинах отмены саммита президентов России и США.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Дональд Трамп «разочарован» президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, американский лидер пока не увидел «достаточно желания» приблизить окончание конфликта на Украине в глазах российской администрации, так же как не увидел «достаточно действий».

22 октября Дональд Трамп заявил, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште. Он уточнил, что на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». При этом американский президент не исключил личных контактов на высшем уровне в будущем. Владимир Путин, комментируя решение Дональда Трампа, допустил, что тот имел в виду перенос, а не отмену саммита.

Анастасия Домбицкая