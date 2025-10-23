На Ставрополье фермеры реализовали продукцию на 3,8 млрд рублей

С начала 2025 года в Ставропольском крае фермеры реализовали на ярмарках 24 т продукции на 3,8 млрд руб. Об этом сообщил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С начала года фермеры провели более 27 тыс. мероприятий.

Для малых форм хозяйствования в регионе предусмотрены гранты и субсидии от трех до более чем 60 млн руб. Объем средств поддержки малого агробизнеса в этом году превысил 215 млн руб.

Мария Хоперская