Белый дом: Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября

30 октября президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Встреча пройдет в последний день азиатского турне американского лидера, которое начнется с визита в Малайзию.

Дональд Трамп планирует посетить Малайзию, Японию и Республику Корею. Кэролайн Левитт подтвердила, что в ходе азиатского турне американский лидер встретится с новым премьером Японии Санаэ Такаити.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином рассчитывает заключить сделку по всем двусторонним вопросам, в том числе по сокращению арсенала ядерного оружия. Американский лидер отмечал, что китайский лидер Си Цзиньпин может оказать влияние на ход мирного процесса по Украине.

В начале октября Дональд Трамп заявил, что 1 ноября США введут дополнительные пошлины на китайские товары в размере 100%. Суммарный размер тарифов должен составить 157%. На обострение торговой войны США и Китая отреагировал рынок криптовалют: ночью курс биткойна на бирже Binance опустился ниже отметки $105 тыс. Bloomberg сообщало, что заявление также ударило по рынкам акций и нефти.

