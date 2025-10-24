«Эксмо-АСТ» может приобрести офис в бизнес-центре на севере Москвы

Издательская группа «Эксмо-АСТ» ведет переговоры о покупке офисных площадей в строящемся бизнес-центре «ASPACE Хорошевская» на севере Москвы, рассказали три источника «Ъ» на рынке недвижимости. По словам одного из них, речь идет о 17 тыс. кв. м, сделка уже закрыта.

Представитель девелопера ASPACE Development подтвердил продажу крупного объема площадей, но не раскрыл деталей. В «Эксмо-АСТ» отказались от комментариев.

По оценке гендиректора Remain Дмитрия Клапши, стоимость приобретения может достигать 7,2 млрд руб. с учетом возможного дисконта. «Необходимо будет вложиться в ремонт офисного помещения — затраты на это составят 120–150 тыс. руб. за 1 кв. м»,— добавляет директор по продажам департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. Таким образом, отделка может потребовать еще 2,16–2,7 млрд руб.

Новый бизнес-центр общей площадью 41 тыс. кв. м планируется сдать в конце 2027 года. Действующий офис издательской группы находится поблизости, на улице Зорге.

