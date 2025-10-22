Больше не значит супер

Российские потребители разлюбили большие торговые пространства: при покупке продуктов теперь они предпочитают ходить в небольшие магазины в шаговой доступности или заказывать доставку товаров в онлайне. Это привело к тому, что за три квартала 2025 года число супермаркетов и гипермаркетов сократилось на 1,4%, или на 185 тыс. кв. м в пересчете на общую площадь. С 2017 года совокупная доля супер- и гипермаркетов снизилась с 37% до 21%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В России продолжается снижение количества крупноформатных продуктовых магазинов. В январе—сентябре 2025 года количество супермаркетов и гипермаркетов снизилось на 1,4%, подсчитали в Infoline. За это время закрылось 67 объектов общей площадью 185,2 тыс. кв. м. Сейчас топ-200 продуктовых сетей управляют около 4,7 тыс. супермаркетов и гипермаркетов по всей стране, добавляют аналитики Infoline.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В текущих экономических условиях при высокой ключевой ставке ЦБ открытие супермаркета и тем более гипермаркета с нуля становится нерентабельным, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, эти площади ритейлеры трансформируют под другие форматы. Сейчас для розничных компаний привлекательными являются жесткие дискаунтеры. Затраты на открытие таких объектов в среднем на 20–40% ниже, чем у супермаркетов, ранее отмечали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Снижение количества крупноформатных объектов продуктовых ритейлеров связано с изменением потребительских привычек.

Российские покупатели все чаще отдают предпочтение более удобным и компактным магазинам в шаговой доступности от дома с самым необходимым ассортиментом и онлайн-доставке продуктов на дом, отмечает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Сейчас в России наиболее заметно растет число компактных магазинов, площадь которых составляет 100–200 кв. м, поясняет председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. По его словам, по сравнению с 2024 годом количество небольших магазинов выросло на 15%. Общая площадь торговых точек, по данным самих ритейлеров, сократилась примерно на 1%.

Еще один фактор, который ведет к падению популярности супермаркетов и гипермаркетов,— высокие цены на продукты, отмечает Михаил Бурмистров. В условиях перехода россиян к сберегательной модели потребления это негативно сказывается на развитии этих форматов. Кроме этого, супермаркеты теряют свои прежние особенности и преимущества. Раньше наличие расширенного ассортимента готовой кулинарии, пекарен и кофе-поинтов отличало этот формат от других, отмечает господин Бурмистров. Сейчас же, по его словам, такие тенденции характерны для всего рынка продуктового ритейла.

В таких условиях продуктовым сетям приходится оптимизировать такие объекты — региональные сети часто развивают дарксторы для онлайн-доставки на площади своих супермаркетов.

Крупные игроки оптимизируют работу своих объектов либо за счет сокращения торговой площади, либо самого ассортимента, поясняет Михаил Бурмистров. Так, в июле 2025 года ассортимент продовольственных товаров в российской рознице сократился на 2,3% год к году, а непродовольственных — на 1,8%, подсчитали в исследовательской компании «Нильсен» (см. «Ъ» от 16 сентября).

Оптимизировать работу за счет открытия менее крупных магазинов начали в сети «Перекресток» (входит в Х5). В июне этого года запустили формат «Перекресток Select», площадь которого составляет около 400 кв. м — втрое меньше классических магазинов сети. При этом «Перекресток» показывает меньшие темпы роста, чем другие сети, развиваемые Х5. По предварительным итогам компании, в третьем квартале текущего года выручка «Перекрестка» составила 122,6 млрд руб., увеличившись всего на 7,5% год к году. В то же время выручка всей группы выросла на 18,5% год к году за аналогичный период. В пресс-службе Х5 на запрос “Ъ” не ответили.

Алина Мигачёва