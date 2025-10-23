Объем международных резервов России превысил $742 млрд

По состоянию на 17 октября объем международных резервов РФ достиг $742,4 млрд., следует из данных Банка России.

Объем российских международных резервов по данным на 10 октября составлял $729,5 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $12,9 млрд. По состоянию на 3 октября, резервы достигали $722,5 млрд, на 26 сентября — $713,3 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы России — высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства РФ. В резервы входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, монетарное золото и резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ).