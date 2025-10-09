Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России выросли до $722,5 млрд с 26 сентября по 3 октября, следует из данных Центробанка. Это новый рекорд.

За неделю объем резервов вырос на $9,2 млрд. Рост произошел в основном из-за положительной переоценки имеющихся активов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

По данным на 26 сентября, объем резервов составлял $713,3 млрд, это тоже был рекордный результат.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.