Российские IT-компании могут увеличить цены на софт до 40% в 2026 году

Российские IT-компании готовятся увеличить стоимость лицензий на свое программное обеспечение в 2026 году на 10–40%, выяснил «Ъ». Причинами называют рост налоговой нагрузки, высокую ключевую ставку ЦБ, увеличение расходов на персонал и инвестиции в разработку новых решений.

Среди главных факторов — изменения в налоговом законодательстве, рассматриваемые Госдумой: возможное повышение ставки страховых взносов для IT-компаний с 7,6% до 15%, рост НДС с 20% до 22% и отмена ряда льгот, включая освобождение от НДС по операциям с отечественным ПО.

В «Группе Астра» подтвердили готовящееся повышение цен до 40%, в «Базальт СПО» ожидают рост в пределах 10–40% в зависимости от налоговых решений, а в BPMSoft планируют индексацию на 25%. В Минцифры заявили, что отслеживают ситуацию и при необходимости рассмотрят дополнительные меры регулирования.

Ранее крупные разработчики, включая «Базальт СПО» и «Лабораторию Касперского», подписали хартию о добровольном ограничении роста цен уровнем инфляции плюс 15%.

