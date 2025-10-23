Суд в Петербурге арестовал обвиняемого по делу об убийстве 2005 года

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал до 20 ноября Андрея Зотова, обвиняемого в убийстве из корыстных побуждений (п.з ч.2 ст.105 УК РФ), совершенном в 2005 году. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Следствие полагает, что в конце мая 2005 года фигурант напал с ножом человека во дворе дома 38/96 по Каменноостровскому проспекту, достоверно зная, что у того при себе находится крупная сумма денег. В результате у потерпевшего было похищено 3 тыс. долларов США, сам он от полученных травм скончался в больнице.

В региональном управлении СКР сообщили, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за убийство семьи в Ленобласти. В настоящее время он доставлен из Ставропольского края для проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Ъ-СПб писал, что суд отправил под стражу 28-летнего жителя Пикалево, которого обвиняют в убийстве 49-летнего повара кафе «Сакура».

Артемий Чулков