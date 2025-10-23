Расправившегося с поваром «пикалевского Отелло» отправили под стражу

Суд отправил под стражу 28-летнего жителя Пикалево, которого обвиняют в убийстве 49-летнего повара кафе «Сакура», сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

Конфликт между местными жителями разгорелся из-за ревности. Молодой человек планировал связать свою жизнь с женой погибшего и переписал на нее свою квартиру. Муж узнал о связи супруги с коллегой, однако отказался давать развод.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что днем 21 октября молодой ревнивец подошел ко входу в кафе с ножом и набросился на оппонента. Повар скончался от полученных ранений в шею и грудную клетку.

Андрей Маркелов