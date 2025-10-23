Акции IT-компаний поднялись на отмене НДС

Акции российских производителей программного обеспечения вышли в лидеры роста на торгах Московской биржи 23 октября. В начале торговой сессии акции «Группы Астра» подорожали почти на 4%, ценные бумаги «Группы Позитив» и «Диасофта» выросли в цене более чем на 5%. Игра на повышение проходила на фоне общего падения рынка — индекс IMOEX при открытии потерял более 3,5%, откатившись до отметки 3560 пунктов, и оставался вблизи этого значения до конца основной сессии.

Интерес инвесторов к акциям IT-компаний был вызван ожиданиями, что правительство сохранит для них освобождение от НДС (см “Ъ” от 23 октября). Однако ближе к полудню рост котировок остановился, а у некоторых эмитентов они даже пошли вниз.

По итогам торгов уверенный рост котировок зафиксировали акции «Диасофта» (более 1%), тогда как по другим бумагам («Группы Астра», «Группы Позитив», ИВА, «Софтлайна», «Аренадата») котировки оказались вблизи значений закрытия предыдущего дня. По оценке старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Булгакова, на разработчиков ПО давит угроза повышения льготного тарифа страховых взносов до 15% в следующем году. К тому же если действующие льготы будут продлены всего на один год, эффект от них будет не таким заметным, указывает директор по инвестициям, начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко.

Андрей Ковалёв