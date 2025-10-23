Министерство обороны предложило праздновать 8 февраля День военной полиции

Министерство обороны разработало проект президентского указа об установлении в Вооруженных силах (ВС) РФ Дня военной полиции. Ведомство предложило отмечать праздник 8 февраля.

Как следует из пояснительной записки, датой праздника выбрали «знаковый» для структуры день. 8 февраля 1812 года было введено «Учреждение для управления большой действующей армией» — документ, подписанный императором Александром I. В нем был раздел «Общие правила полевой воинской полиции».

При этом в Минобороны указали, что «зарождение дисциплины в войсках неразрывно связано со становлением государственности». Юридически военная полиция закрепилась еще в 1621 году. Тогда «Уставом ратных, пушечных и других дел, касающихся воинской науки» были введены должностные лица, отвечающие «за наведение порядка и наложение дисциплинарных взысканий».

Современная военная полиция создана экс-министром обороны Анатолием Сердюковым 1 декабря 2011 года. Это правоохранительная структура внутри ВС РФ. Ее основу составляют военные комендатуры, войсковые подразделения и военные автомобильные инспекции. Основные задачи военной полиции: обеспечение безопасности личного состава, вооружения, техники и военного имущества как на военных объектах, так и за их пределами.

