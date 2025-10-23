Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами»

Американский футбольный клуб «Интер Майми» объявил о продлении соглашения с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Срок нового контракта не раскрывается. По данным источников, он будет действителен до 2028 года.

Пресс-служба клуба опубликовала в социальной сети X ролик, в котором Месси подписывает контракт на территории строящегося стадиона. «Он дома!»,— написано в посте.

Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» в 2023 году. Аргентинский форвард является лучшим бомбардиром в истории команды. Всего за клуб он провел 82 матча во всех турнирах, забив 71 гол и отметившись 31 результативной передачей. В этом сезоне он завоевал «Золотую бутсу» — трофей, который достается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

Ранее Месси выступал за испанскую «Барселону» (2003–2021) и французский «Пари Сен-Жермен» (2021–2023). В составе сборной Аргентины футболист стал чемпионом мира (2022) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024), а также завоевал золото Олимпийских игр (2008). Нападающий является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Таисия Орлова