В интересах «Интера»

Одна из самых любопытных интриг в футболе, связанная с будущим лучшего игрока текущего столетия, кажется, разрешилась в пользу клуба «Интер Майами». Американская команда уже в ближайшее время продлит контракт с Лионелем Месси, которого, как считалось, пытались переманить в свой чемпионат инвесторы из Саудовской Аравии. Оставшись в Майами, 38-летний аргентинец избавит себя от необходимости совершать длительное путешествие ради участия в чемпионате мира будущим летом: его примут три североамериканские страны — США, Канада и Мексика.

Фото: Hannah McKay / Reuters Лионель Месси

О том, что Лионель Месси близок к подписанию нового договора с «Интер Майами», сообщил ряд американских источников. ESPN утверждает, что истекающий в конце года контракт аргентинца с клубом будет пролонгирован «на несколько лет». По данным USA Today, речь идет о его продлении еще на два сезона. Финансовые детали соглашения источники изданий не сообщают.

Считается, что нынешний договор предусматривает выплату Месси около $50 млн в год.

Эта новость означает, что футбол в ближайшее время попрощается с довольно любопытной интригой. Она была связана с будущим восьмикратного обладателя «Золотого мяча». Летом целый ряд медиаресурсов сообщил о том, что лучшего футболиста как минимум текущего столетия пытается переманить саудовский клуб «Аль-Ахли». Его основным акционером является Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF). Прежде всего, на его ресурсах базируется агрессивная экспансия на мировой футбольный рынок, предпринятая саудовцами в последние годы. Благодаря ей в чемпионате страны, раньше находившейся на футбольной периферии, очутилась целая группа звезд из европейских лиг.

Ни для кого не было секретом, что в 2023 году в список трансферных целей саудовских инвесторов входил и Лионель Месси, который решил расстаться после окончания контракта с ПСЖ. Аргентинец признавался, что всерьез рассматривал возможность перехода. Привлекательность варианту, судя по всему, придали финансовые условия, которые предлагали Лионелю Месси его потенциальные работодатели. Стремился заманить его не «Аль-Ахли», а другой клуб, находящийся в системе PIF,— «Аль-Хиляль». Различные источники солидарны в том, что размер зарплаты, которую он гарантировал Месси, достигал $400 млн в год. Это даже больше, чем получает в «Ан-Насре» соперничавший с аргентинцем за статус футбольного фронтмена португалец Криштиану Роналду.

Однако Лионель Месси предпочел отправиться в MLS, американскую лигу. За два с небольшим года в «Интер Майами» он доказал, что и в ветеранском возрасте остается очень полезным игроком.

В общей сложности за это время Месси провел за свой клуб 62 матча в различных официальных соревнованиях, в которых забил 54 гола. Во многом благодаря ему ничем раньше не примечательная команда добыла два трофея — за победу в Кубке лиг, соревновании с участием представителей США, Канады и Мексики, и приз за выигрыш регулярного чемпионата MLS, а также резко повысила посещаемость своих матчей.

The Sporting News полагает, что решающим стимулом задержаться в «Интер Майами» для Лионеля Месси послужила в первую очередь «жизнь вне футбольного поля». По его мнению, Месси нравится доминирующая в Майами «латинская культура и знакомая еда».

Согласие Лионеля Месси пролонгировать контракт с клубом, кажется, почти снимает и вопрос о его выступлении на шестом чемпионате мира. Он входил в число ключевых фигур сборной Аргентины во время успешно пройденной ею отборочной кампании к нему, но в начале сентября на вопрос по поводу мирового первенства, которое состоится летом 2026 года, ответил уклончиво, сообщив, что его решение зависит от «самочувствия». При этом понятно, что готовиться к чемпионату Месси будет удобнее в «Интер Майами». Дело в том, что первенство принимают три североамериканские страны — США, Канада и Мексика. Иными словами, он будет почти домашним для Лионеля Месси, который на предыдущем чемпионате мира — в Катаре в 2022 году — завоевал со своей национальной командой золото.

