Глава Хакасии добился отмены спорного закона о межбюджетных отношениях

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске удовлетворил иск правительства Хакасии к Верховному совету республики о признании недействующими изменений, внесенных в закон о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Хакасии Валентин Коновалов.

«Этот закон позволял недобросовестным муниципальным чиновникам бесконтрольно тратить народные деньги, повышать себе зарплату, нарушать финансовую дисциплину, подрывал доверие жителей к институтам власти», — заявил он.

Как писал «Ъ-Сибирь», закон «О внесении изменений в ст. 12 закона Республики Хакасия о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях…» был принят Верховным советом в декабре 2024 года голосами фракций «Единой России» и ЛДПР. Документ запрещал правительству республики сокращать дотации муниципалитетам за нарушение финансовой дисциплины без согласования с парламентом и внесения правки в бюджет Хакасии.

В январе 2025 года Валентин Коновалов отказался подписывать документ, однако парламент преодолел его вето. После этого правительство республики обратилось в Верховный суд Хакасии, который впоследствии отказал в удовлетворении административного иска о признании ничтожным закона о межбюджетных отношениях.

Александра Стрелкова