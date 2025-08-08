Глава Хакасии не сумел добиться отмены спорного закона о межбюджетных отношениях

Верховный суд Республики Хакасии отклонил административный иск правительства и министерства финансов региона к верховному совету. Органы исполнительной власти требовали признать ничтожным закон о межбюджетных отношениях, принятый республиканским парламентом.

Заседание суда состоялось 8 августа. «Отказано в удовлетворении административного иска»,— говорится в карточке дела.

Напомним, закон «О внесении изменений в ст. 12 закона Республики Хакасия о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях…» был принят верховным советом в декабре 2024 года. Он запрещает правительству республики сокращать дотации муниципалитетам за нарушение финансовой дисциплины без согласования с парламентом и внесения правки в бюджет Хакасии.

Закон был принят верховным советом в конце 2024 года голосами фракций «Единой России» и ЛДПР. По оценке главы Хакасии, коммуниста Валентина Коновалова и правительства республики, закон нарушил Бюджетный кодекс РФ и конституционный принцип разделения и независимости властей. Руководитель региона отказался его подписывать, но в мае 2025 года парламент преодолел вето. После этого органы исполнительной власти опротестовали документ в суде.

Валерий Лавский