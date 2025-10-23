На покупку ледозаливочных машин для арены на Стрелке выделили 74 млн рублей
ООО «Ледовый дворец» (принадлежит АО «Корпорация развития Нижегородской области») объявило закупку четырех электрических ледозаливочных машин для ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде. Начальная стоимость определена в размере 74 млн руб., указано на сайте торгов.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Аукцион назначен на 1 ноября. Поставить товар необходимо до 15 декабря 2025 года включительно.
Как писал «Ъ-Приволжье», концессию на строительство ледовой арены заключили с ООО «Ледовый дворец» в 2022 году. Стоимость на момент заключения концессии оценивалась в 15 млрд руб. На текущий момент сумма контракта, который концессионер заключил с генподрядчиком, превышает 22,9 млрд руб. Открыть аренду планируют в 2025 году, но точные сроки пока не называли.