Готовность нижегородской ледовой арены на Стрелке превысила 95%

Строительство ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде завершено более чем на 95%. Подрядчик завершил устройство всех трех ледовых арен и внутренних перегородок в помещениях, сообщили в региональном правительстве 10 сентября 2025 года.

На стройплощадке продолжаются отделочные работы общественных пространств и подтрибунных помещений. Чистовую отделку выполнили на 65% площадей. Также продолжается монтаж инженерного оборудования и наладка медиакуба, завершается устройство фасада и монтаж инженерных сетей. На объекте сейчас работает около 2 тыс. человек и более 40 единиц техники.

Сроки завершения работ не уточняются.

Как писал «Ъ-Приволжье», ООО «Ледовый дворец» (дочернее предприятие Корпорации развития Нижегородской области) строит арену в рамках концессионного соглашения с 2022 года. Открыть спортобъект планируют в 2025 году. На момент заключения договора стоимость строительства составляла 15 млрд руб., на текущий момент она превышает 22,9 млрд руб.

Галина Шамберина