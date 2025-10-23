Прокуратура проверит информацию о незаконном сбросе канализационных стоков в Охту

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту сброса канализационных стоков в реку Охту во Всеволожском районе Ленобласти. Проверка проводится на основании информации, ранее опубликованной в СМИ, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Загрязнение почв нефтебазой ООО «Пром-Нефть-Сервис»

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Загрязнение почв нефтебазой ООО «Пром-Нефть-Сервис»

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

Как уточнили в прокуратуре, в ходе проверки будет проведена оценка соблюдения ресурсоснабжающей организацией требований природоохранного законодательства. Также будет проверено, насколько полно местная администрация и органы контроля реализуют свои полномочия.

Ход проверки находится на контроле региональной прокуратуры, уточняется в сообщении.

Прежде «Ъ-СПб» писал о задержании руководителя организации, допустившей размещение отходов около военно-исторического комплекса «Невский пятачок» в Кировском районе Ленобласти. Возбуждено дело по статье о незаконном предпринимательстве.

Андрей Цедрик