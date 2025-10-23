Из музея с драгоценностями на автоподъемнике

В интернете появились кадры побега воров из Лувра с награбленным. Двое мужчин, один из которых одет в рабочий желтый жилет, спускаются из окна Галереи Аполлона на втором этаже музея на подъемном кране под звуки полицейских сирен. Затем они садятся на скутеры и уезжают. BFMTV утверждает, что кадры подлинные, а NBC пишет, что прокуратура Франции знает об этом видео и уже включила его в расследование.

Грабители проникли в Лувр утром 19 октября и вынесли девять драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы Евгении, что заняло у них семь минут. Ущерб от «дерзкого ограбления века» оценили в €88 млн, а глава Минюста Франции Жеральд Дарманен назвал кражу провалом для страны. Преступников до сих пор не нашли.