В Кировском районе Петербурга закончился двухлетний ремонт 1,4 км теплопроводов

В Кировском районе Санкт-Петербурга завершилась шедшая с 2023 года реконструкция ключевых участков «Автовской» и «Дачной» тепломагистралей суммарной протяженностью 1,4 км. Об этом сообщили 22 октября в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модернизированный участок тепломагистрали в Кировском районе Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба Смольного Модернизированный участок тепломагистрали в Кировском районе Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба Смольного

За последние пять лет на этих участках выявили более 20 дефектов. После перекладки труб повысилось качество теплоснабжения почти 250 тыс. жителей, заявили в городкой администрации. Магистрали обеспечивают тепло для 633 зданий — 493 жилых домов, 46 детских и 9 лечебных учреждений. Благоустройство территории на месте работ и демонтаж временных сетей завершат только в следующем году.

В дальнейшем в Кировском районе планируют реконструировать еще 17 объектов теплоснабжения общей протяженностью около 59 км. Обновить обещают в том числе головные участки «Приморской» тепломагистарли, «Северной ТЭЦ-14», а также распределительных сетей «Трефолева», «Ульянка» и «Солдата Корзуна».

Ранее «Ъ» сообщал, что началась реконструкция основного участка тепломагистрали «Куйбышевская».

Артемий Чулков