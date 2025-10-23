В Кировском районе Петербурга закончился двухлетний ремонт 1,4 км теплопроводов
В Кировском районе Санкт-Петербурга завершилась шедшая с 2023 года реконструкция ключевых участков «Автовской» и «Дачной» тепломагистралей суммарной протяженностью 1,4 км. Об этом сообщили 22 октября в пресс-службе Смольного.
Модернизированный участок тепломагистрали в Кировском районе Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба Смольного
За последние пять лет на этих участках выявили более 20 дефектов. После перекладки труб повысилось качество теплоснабжения почти 250 тыс. жителей, заявили в городкой администрации. Магистрали обеспечивают тепло для 633 зданий — 493 жилых домов, 46 детских и 9 лечебных учреждений. Благоустройство территории на месте работ и демонтаж временных сетей завершат только в следующем году.
В дальнейшем в Кировском районе планируют реконструировать еще 17 объектов теплоснабжения общей протяженностью около 59 км. Обновить обещают в том числе головные участки «Приморской» тепломагистарли, «Северной ТЭЦ-14», а также распределительных сетей «Трефолева», «Ульянка» и «Солдата Корзуна».
