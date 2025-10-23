На Дону с 2026 года подорожают тарифы на техосмотр транспорта

С 1 января 2026 года в Ростовской области изменятся тарифы на технический осмотр транспорта. Соответствующий документ подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Для легковых автомобилей (с восемью пассажирскими местами помимо водительского) стоимость техосмотра увеличится с 1 тыс. руб. до 1,2 тыс. руб. Осмотр пассажирского транспорта массой менее пяти тонн подорожает до 2 тыс. руб. (сейчас 1,8 тыс. руб.). Для таких же ТС, но тяжелее пяти тонн, тариф увеличится с 2,2 тыс. руб. до 2,4 тыс. руб.

Техосмотр тяжелых грузовиков весом более 12 тонн будет стоить 2,5 тыс. руб. За проверку состояния прицепов до 3,5 тонны придется платить 992 руб., а за прицепы от десяти тонн — 1,6 тыс. руб. Тариф для владельцев мототранспорта составит 423 рубля.

Мария Хоперская