Захарова иронично прокомментировала возможное содержание 20-го пакета санкций ЕС

Захарова: в 20-м пакете санкций Евросоюз запретит транзит птицам
Вслед за запретом на поставки в Россию европейских мха и лишайника Евросоюз ограничит транзит птицам и пересечение границы грунтовым водам. Об этом в шуточной форме заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников,— сказала дипломат в комментарии ТАСС.— Видимо, в 20-м, юбилейном пакете запретят перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами».
Сегодня Евросоюз утвердил содержание 19-го пакета санкций против России. Ограничения коснулись предприятий энергетического, финансового сектора и военно-промышленного комплекса. Под рестрикции попали российские и иностранные банки, криптовалютные биржи, а также организации в Индии и Китае. В пакет также вошел запрет для европейского бизнеса организовывать турпоездки в Россию и предоставлять туристические услуги на территории страны.
