Предложение автомобилей Tenet в Петербурге превысило у дилеров стоки Chery

Объем предложения по китайскому автомобильному бренду Tenet у дилеров в Петербурге превысило стоки марки Chery. Превышение составляет в среднем 2-4 раза, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Вывеска нового бренда Tenet на здании автосалона Chery в Санкт-Петербурге

Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

По данным автоэкспертов, быстрее всего у дилеров Chery заканчиваются кроссоверы Tiggo 4. При этом основной объем предложения автомобилей марки сейчас приходится на модели Arrizo 8, Tiggo 9, Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 7L.

В сентябре Chery показал худший результат за год по объему продаж в Петербурге (344 регистраций новых автомобилей). В то же время Tenet в первый полноценный месяц продаж сразу вошел в топ-15 по количеству реализованных машин среди всех брендов (113 за сентябрь), отмечают аналитики рынка.

Как ранее писал «Ъ-СПб», о том, что бренд Tenet представит свои автомобили в петербургских дилерских центрах Chery, стало известно в конце августа.

