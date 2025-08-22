Бренд Tenet представит свои автомобили в петербургских дилерских центрах Chery

Автомобильный бренд Tenet, созданный в феврале 2025 года совместно китайской компанией Defetoo и российским холдингом «АГР» определился с дилерами в Петербурге. Их количество соответствует числу автосалонов Chery — 14. Новые авто можно будет приобрести в тех же локациях, что и машины китайской марки, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

Как уточнили автоэскперты, в России бренд Tenet стартует с модели T7, близкой к кроссоверу Chery Tiggo 7L. Она выйдет на рынок в двух версиях, предлагаемых с передним приводом, двигателем 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Производство налажено на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области.

В настоящий момент на фасадах дилерских центров Chery в Петербурге уже можно встретить вывески Tenet. Правда, в едином стиле для всех автосалонов они пока не оформлены.

Ранее «Ъ-СПб» писал о планах «Автомобильного завода АГР» запустить выпуск нового бренда Tenet на бывшем заводе Hyundai в Петербурге.

Андрей Цедрик