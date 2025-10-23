«Яндекс Маркет» инвестировал 7 млрд рублей в запуск крупного склада в Петербурге

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга запускают в эксплуатацию новый крупный склад площадью 64 тыс. кв. метров. Объект принадлежит сервису «Яндекс Маркет». Собственные инвестиции компании в инфраструктуру составляют около 7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В компании рассчитывают, что введение в эксплуатацию нового складского комплекса упростит работу местным продавцам и ускорит доставку заказов. Кроме того, запуск объекта позволит создать около 2 тыс. новых рабочих мест в регионе, что поможет улучшить ситуацию с кадрами в сфере логистики и откроет новые возможности для развития промышленных мощностей, отметили в маркетплейсе.

Предполагается, что на объекте будет осуществляться полный цикл операций: от приема товаров до формирования заказов и отправки их покупателям. Его объемы позволяют размещать почти 22 млн товаров разных категорий. А поставки возможны со всех регионов, где есть ПВЗ и сортировочные центры компании.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что с января по август текущего года спрос на приобретение складских помещений в Ленинградской области увеличился на 51%.

Андрей Цедрик