Спрос на покупку складов в Ленобласти вырос на 51% c января по август

За первые восемь месяцев 2025 года спрос на приобретение складских помещений в Ленинградской области увеличился на 51%. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Авито Недвижимость».

По динамике спроса на покупку складов Ленобласть заняла четвертое место среди регионов РФ. Лидерами стали Ханты-Мансийский АО (+78%), Бурятия (+58%) и Ярославская область (+55%). На пятом месте — Челябинская область (+33%).

Количество объявлений на площадке о продаже складских помещений в Ленинградской области с января по август выросло на 76%. Более значительный прирост аналитики сервиса отметили только в Московской области (+97%) и Москве (+89,5%). Также высокую динамику зафиксировали в Челябинской области (+74%) и Татарстане (+71%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что вакансия на рынке складов в Петербурге выросла более чем в два раза с начала года.

Артемий Чулков