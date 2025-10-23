Белый дом: Трамп выступит с объявлением в 22.00 мск

Президент США Дональд Трамп в четверг в 22.00 мск выступит с объявлением, следует из расписания американского лидера на сайте Белого дома. До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт проведет брифинг. Он запланирован на 20.00 мск.

«Президент сделает объявление в 15:00 (22.00мск)»,— говорится в расписании Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». Вместе с тем американский президент не исключил переговоров на высшем уровне в будущем.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Трамп думать будет».

Анастасия Домбицкая